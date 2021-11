Wanda Nara rompe il silenzio sulla crisi con Icardi: "Così ho capito"

24-11-2021 12:11

Tutto era incominciato con una storia su Instagram, che lasciava intendere che la bolla fosse esplosa. E così, in effetti, è stato. Wanda Nara ha lasciato Parigi con i suoi figli, per rientrare a Milano, in Italia; poi è stato raggiunta da Icardi e si sono susseguite strappi e riconciliazioni (a intervalli regolari) che hanno amplificato la portata di questa crisi coniugale. La loro separazione si è tramutata in una questione pubblica e anche la ricostruzione di quei giorni è avvenuta e si consuma in un’intervista esclusiva, attraverso il racconto di Wanda Nara alla giornalista Susana Gimenez, che si è lasciata ritrarre su Instagram dalla modella e agente.

La confessione di Wanda Nara

La confessione di Wanda, la prima intervista incentrata sulla crisi che ha attraversato e segnato il suo matrimonio, è stata raccolta in una ricostruzione senza contraddittorio, una sorta di seduta di analisi impietosa, molto forte, densa di dettagli che la Gimenez ha condotto da Parigi, dove ha raggiunto la Nara.

L’anteprima dell’intervista esclusiva a Wanda Nara

Nell’anteprima dello speciale della tv argentina Telefe Noticias condivisa sui social, Wanda ha ripercorso i momenti più critici della separazione affidando a queste parole le difficoltà.

“Io e Mauro siamo sempre insieme, siamo una famiglia molto unita”, ha esordito così la showgirl che ha poi raccontato nel dettaglio di come ha scoperto i messaggi tra Icardi e la China Suarez. “Eravamo in un campo, le bambine stavano andando a cavallo e io stavo parlando con la ragazza che organizza le nostre feste a Parigi. Mi ha chiesto una foto della piccola per l’invito del compleanno. Io mi sono ricordata che c’era qualcosa sul cellulare di Mauro e allora ho iniziato a cercare. E lì che ho trovato gli screenshot di una chat con una donna famosa che conosci”, ha rivelato Wanda, senza mai nominare Maria Eugenia Suarez. “Non mi cambia nulla sapere che cosa sia successo tra Mauro e la China quando si sono visti”, ha ribadito la procuratrice per sottolineare come, a suo avviso e nella sua personale percezione di quanto avvenuto, sia stato l’apprendere di questo incontro, della sua attrazione verso un’altra, il nodo.

Icardi-Wanda Nara: la storia continua

A disilludere Wanda, dunque, la volontà o anche il desiderio di evasione dal loro rapporto di coppia di Icardi verso il quale ha ribadito, però, di nutrire fiducia; la Nara non ha lasciato spazio a alibi, evidenziando la portata di quel fatto, a prescindere dai particolari che sono stati resi noti, in maniera diretta o meno, sull’incontro parigino tra l’attaccante del PSG e la China, anche se a domanda della Gimenez, Wanda ha confermato che, nonostante tutto quel che è accaduto:

“La mia relazione prosegue e ho fiducia in Mauro”. Anche la loro fuga a Dubai sarebbe da leggere come un ritorno all’amore e alla passione delle origini e a ricucire.

La storia su Instagram dettata dalla impulsività

Nella stessa intervista, Wanda Nara si è soffermata sulle decisioni dettate dalla rabbia e dalla sua insofferenza, davanti alla constatazione che Mauro Icardi, suo marito, stesse cercando di intessere un rapporto con un’altra donna:

“Tutto quello che si è scatenato è il prezzo che pago per essere stata troppo impulsiva. È colpa mia perché anziché sfogarmi con mia sorella o con un’amica, ero molto arrabbiata ho preso il cellulare e ho fatto una storia su Instagram”, ha spiegato Wanda.

Sarebbe stata questa leggerezza, da parte di Icardi, a interrompere il patto con Wanda Nara, la quale non ha esitato a ribadire che fino ad allora non aveva mai avuto segnali in merito a una crisi da parte del consorte e come, tra loro, non vi fossero limiti relativi anche alla consultazione dei rispettivi smartphone e ai loro contenuti.

“Ho sempre controllato il cellulare di Mauro e non ho mai trovato nulla. Ci siamo sempre mostrati tutto. Abbiamo fiducia l’uno dell’altro e ci raccontiamo tutto”, ha spiegato Wanda.

Questa la versione di Wanda, andata in onda martedì sera, a cui Icardi – almeno fino a questo momento e salvo una comparsata finale – ha preferito non dare una vera e propria replica.

