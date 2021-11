Wanda Nara ancora nel vortice delle indiscrezioni: accuse a Icardi

19-11-2021 17:06

Dell’altalena di sentimenti, celeri tanto quanto una storia su Instagram, della coppia Wanda Nara e Mauro Icardi nulla si è perso. La riconciliazione, celebrata nel luogo dell’estate perenne, ovvero Dubai non ha esaurito, né risposto alle molteplici domande che investono ancora adesso una delle coppie più celebrate a livello mediatico del Sudamerica e non solo. Rodrigo Lussich, giornalista assai noto, ha infatti sostenuto nel suo Intrusos che la China Suarez non sia stata la prima distrazione per l’attaccante del PSG.

Wanda Nara e Icardi, la crisi e l’altalena dei sentimenti

Di come Wanda Nara sia diventata una delle influencer più potenti, grazie alla sua indubbia intelligenza nella gestione della propria immagine e di quella di Icardi, sono pieni gli elogi di questi mesi.

Fino all’implosione di un duo, come quello costituito da Wanda e Icardi, fondato sull’amore e sul business; è stata lei a rompere il silenzio con una storia divenuta clamorosa per i toni e l’assenza di filtri linguistici rispetto alla terza incomoda e per come sia stata esplicitata una crisi trasversale, assai più profonda di qualunque indiscrezioni sussurrata fino ad allora.

Certo, l’andata e ritorno da Parigi a Milano e le dichiarazioni non sempre lineari non agevoleranno l’esatta ricostruzione dei fatti, perché di un matrimonio e di una famiglia si tratta e le questioni private, probabilmente rimarranno tali con buona pace dei followers che stanno seguendo su Instagram gli ultimi sviluppi.

In Argentina, la loro crisi continua ad alimentare dibattiti e corse all’ultimo dettaglio su questa vicenda di alti e bassi, di rocamboleschi cambi di tono, inversioni brusche di sensazioni e atteggiamenti, vedi al capitolo Maxi Lopez.

Wanda Nara e Icardi: gli equilibri all’interno del clan

Quel che è certo è che la separazione e la riconciliazione seguita hanno portato a degli schieramenti e compromesso l’equilibrio del clan Icardi che, oltre ai cinque figli, è costituito dal padre dell’attaccante del PSG che li affianca da sempre e dalle persone al loro seguito e che ricoprono un ruolo in questa famiglia, come il truccatore di Wanda e l’insieme dei suoi collaboratori.

Il video dell’incontro a Parigi: indiscrezioni

Per non parlare di Zaira Nara, la quale avrebbe discusso con il compagno accusato nel corso de Los Angeles de la Manana di aver visitato Icardi ad architettare l’incontro in albergo, a Parigi, con la China Suarez. Un incontro che, sempre stando a Intrusos e alle sue fonti, sarebbe stato documentato da un video che metterebbe definitivamente davanti alle sue responsabilità il giocatore argentino.

Icardi, per ora, tace. Wanda posta immagini sensuali in posa con il marito.

VIRGILIO SPORT