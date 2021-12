Pallone d'Oro, Evra attacca Messi e Donnarumma

01-12-2021 14:13

Su Instagram, Evra ha dichiarato di non aver gradito le premiazioni alla cerimonia dl Pallone d’Oro: “Mi dispiace molto per Lewandowski. Quelli di France Football hanno dovuto inventare un trofeo per lui perché si sentivano in colpa. Sanno che questa è corruzione. La gente deve aprire gli occhi! Non sono il tipo di persona che dovrebbe dire chi merita un premio e chi no. Ma tutti scrivono nei commenti: rapina, rapina, rapina. Le persone non sono d’accordo su questa assegnazione. Sono sicuro che se inserisco un voto su chi avrebbe dovuto vincere il Pallone d’Oro tra Messi o Lewandowski, vincerà Lewandowski. Che cos’è l’interesse per il calcio? I fan. Bisogna sentire loro e dare delle spiegazioni”.

Evra ci tiene a precisare: “Non odio Messi. Mi dicono che ho perso tre finali di Champions League contro di lui e quindi lo odio, ma non è così. Non bisogna mancare di rispetto al Barcellona perché io ho perso le finali contro il Barcellona. Xavi e Iniesta avrebbero meritato il Pallone d’Oro, ma è stato dato a Messi. Dicono anche: ‘Cristiano è tuo amico, ecco perché odi Messi’. Non voglio parlare con voi ragazzi. Se non ti piaccio, non mi interessa. La tua mente non è abbastanza aperta, sei concentrato solo sull’amore per il tuo giocatore. Se ami qualcuno, lo proteggi, così non capirai mai il mio messaggio. Il mio messaggio è contro la massiccia corruzione organizzata nel calcio. Messi ha fatto una grande stagione. Ma Lewandowski è stato il migliore quest’anno e l’ultimo. Quello che mi piace di Messi è che “uccide” non solo in campo, ma anche fuori. Messi ha preso il Pallone d’Oro e ha detto a Lewandowski: ‘Robert, avresti dovuto vincerlo l’anno scorso’. E quest’anno, Leo? Ragazzi, aprite gli occhi. France Football, servono risposte. Robert, mi dispiace che tu sia stato derubato di nuovo”.

Evra non si capacita nemmeno per il premio del miglior portiere dell’anno, andato a Donnarumma: “Perché non Edouard Mendy? Naturalmente perché è africano. L’Africa ha sempre un posto piccolo, ma le cose per fortuna stanno cambiando”.

OMNISPORT