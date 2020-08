Mercato Juventus, arriva un'offerta importante per Bonucci

Nuovo assalto del Manchester City a Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è da tempo un obiettivo di mercato di Pep Guardiola, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la sua difesa data la sua esperienza e le sue capacità da regista difensivo.

Secondo quanto riporta Sky, i Citizens si sono rifatti avanti negli scorsi giorni con l’entourage del centrale di Viterbo per capire se ci siano spiragli per l’apertura di una trattativa con la Juventus. Secondo le indiscrezioni Bonucci avrebbe però già rifiutato il corteggiamento della società inglese: fresco di rinnovo fino al 2024, è intrigato dal nuovo corso intrapreso da Andrea Pirlo ed orientato a chiudere la sua carriera a Torino.

Tra il Maestro e i senatori dello spogliatoio, gli ex compagni di squadra Buffon, Chiellini e Bonucci, c’è un patto di aiuto reciproco nel corso della prima delicata stagione della nuova era.

Bonucci è tornato alla Juve nel 2018 dopo la breve parentesi al Milan, che ha considerato lo sbaglio più grande della sua carriera: un errore che non vuole ripetere, il suo futuro è a Torino.

Bonucci, Chiellini, Demiral e De Ligt: la batteria di centrali bianconera è quasi completa. L’ex centrocampista bresciano ha un ultimo dubbio, chi tenere come quinto centrale tra Daniele Rugani oeCristian Romero. La decisione sarà determinata dal mercato, entrambi i giocatori potrebbero essere usati come contropartite per arrivare ad altri obiettivi.

Rugani potrebbe trasferirsi alla Roma nell’ambito della trattativa per Dzeko, mentre Romero è molto richiesto dall’Atalanta.

OMNISPORT | 27-08-2020 10:16