Mercato Juventus: assalto per un colpo in attacco a gennaio

La partenza di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto enorme nel reparto offensivo della Juventus. Con Paulo Dybala e Alvaro Morata incostanti oppure con problemi fisici e Federico Chiesa che forse non si è ancora completamente calato nel ruolo di attaccante puro, e probabilmente non potrà mai farlo, l’attacco dei bianconeri è uno dei problemi che hanno caratterizzato questo inizio di stagione.

La Juve dà l’assalto a Vlahovic

Ma dato che il calciomercato di fatto non si ferma mai, la dirigenza bianconera, secondo quanto riporta il sito di Sportmediaset, sembra intenzionata a rompere gli indugi e andare all’assalto di Dusan Vlahovic, ormai in rotta con la Fiorentina.

La concorrenza per il serbo è forte

Il 21enne serbo è corteggiatissimo dalle big estere, su tutte l’Atletico Madrid, che la scorsa estate si è visto respingere un’offerta di 55 milioni di euro del presidente della Viola Commisso, ma lo vogliono anche i top club di Premier League, in primis il Manchester City.

La Juventus lo vuole a gennaio

Adesso però la Juve vuole anticipare questa fortissima concorrenza: Andrea Agnelli vorrebbe portare il giovane attaccante a Torino già nel mercato invernale di gennaio e a questo proposito è avvenuto un contatto con lo staff di Vlahovic, il quale chiede per il proprio assistito un ingaggio di almeno 6 milioni di euro netti a stagione.

La Fiorentina tiene duro

Inoltre Commisso non vuole scendere sotto la richiesta di 60 milioni di euro per privarsi del suo gioiello, che se ne andrà comunque nel giugno del 2023 per la sua volontà di non rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto 50-55 milioni più qualche contropartita tecnica per accaparrarselo. Un’operazione non semplice, insomma, ma il nativo di Belgrado, cresciuto nell’OFK e poi nel Partizan, nel caso la trattativa andasse in porto, sarebbe un rinforzo non da poco per il reparto offensivo della Vecchia Signora.

