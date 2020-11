Mercato Juventus, colpo di scena sul futuro di Paulo Dybala

Paulo Dybala all’Inter? Soltanto pochi giorni fa sembrava un’ipotesi da fantamercato, ma i numerosi indizi delle ultime ore fanno pensare ogni giorno di più che La Joya possa decidere di accordarsi con l’eterna rivale dei bianconeri qualora non dovesse arrivare la firma sul rinnovo del contratto con la Juventus.

L’ipotesi dell’apertura di una trattativa fra il club meneghino, quello bianconero e l’entourage del calciatore argentino, lanciata dalla tv tematica ‘Top Calcio 24’, è stata confermata da più fonti vicine agli ambienti dei due club. Soprattutto dopo il rinvio dell’incontro fra i procuratori di Dybala e i rappresentanti della dirigenza bianconera, come riportato da ‘calciomercato.it’.

Il contratto fra Dybala e la Juventus scade nel 2022 e, in linea teorica, c’è ancora margine per ricucire lo strappo, come anche sottolineato dal Cfo bianconero Fabio Paratici ai microfoni di ‘Sky Sport’. Le prestazioni non convincenti di questa prima parte di stagione e un’intesa migliore tra Cristiano Ronaldo e Morata rispetto a quella tra CR7 e La Joya continuano però ad alimentare i dubbi su un futuro bianconero dell’argentino.

Senza l’accordo sul rinnovo, già alla fine di questa stagione la Juventus potrevve valutare l’ipotesi cessione per evitare il rischio di perdere Dybala a parametro zero. Al momento il valore di mercato di Dybala si attesta attorno agli 80 milioni di euro, ma si abbasserebbe inevitabilmente con l’avvicinarsi della scadenza del contratto.

Rispetto alle possibili concorrenti (Real Madrid, Barcellona e Psg su tutte) Marotta partirebbe con un vantaggio interessante: l’attuale amministratore delegato dell’Inter fu proprio l’artefice, all’epoca in cui era dirigente della Juventus, del trasferimento di Dybala dal Palermo. Conosce il giocatore e l’entourage, e proporrebbe a Conte un’alternativa di assoluto livello in caso di partenza di Lautaro Martinez, direzione Liga.

OMNISPORT | 27-11-2020 10:28