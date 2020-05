Mercato Juventus: il Barcellona offre un altro giocatore

La trattativa tra Juventus e Barcellona è entrata in stallo dopo il no di Arthur ad uno scambio con Miralem Pjanic, che lo porterebbe a vestire la maglia bianconera. Il centrocampista brasiliano non vuole lasciare la Catalogna e l'affare è al momento congelato, nonostante il via libera di Pjanic all'operazione.

Secondo indiscrezioni riportate dal Mundo Deportivo, il Barcellona per sbloccare l'operazione sarebbe pronto ad offrire alla Juventus un altro giocatore, Ousmane Dembélé, attaccante esterno francese in uscita dai blaugrana, e nel mirino di tante big d'Europa.

Ma il giocatore è al momento infortunato e nonostante la giovane età (23 anni), non convince il direttore sportivo Paratici, che resta irremovibile sulla sua richiesta di avere Arthur.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni davano il regista brasiliano vicino al sì alla Vecchia Signora, ma domenica pomeriggio è arrivata la doccia gelata da parte della mamma di Arthur, Lucia Mello, che su Twitter ha ribadito la volontà del giocatore di restare in Catalogna.

"Voglio fare un annuncio: non è così, Arthur è felice al Barça", è il tweet perentorio della donna, in risposta alla prima pagina di un giornale italiano che dava per imminente il via libera del giocatore alla Juventus.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 11:43