Pjanic lascia la Juve: imminente scambio di mercato con il Barcellona

Miralem Pjanic verso l'addio alla Juventus. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista bosniaco ha detto sì al trasferimento al Barcellona, ed è pronto a lasciare i bianconeri al termine della stagione, dopo quattro anni ricchi di successi.

Gli uomini mercato della Vecchia Signora stanno intavolando in questi giorni lo scambio con la società catalana: Paratici ha messo nel mirino il giovane regista Arthur, che Sarri reputa come mezzala ideale per il suo gioco. Il brasiliano però non ha ancora dato l'assenso al trasferimento sotto la Mole e preferirebbe invece restare in blaugrana.

I due club lavorano quindi a un possibile piano B: Pjanic potrebbe sbarcare in Spagna per un somma cash più i cartellini di Ivan Rakitic o Arturo Vidal, due nomi che per ora non scaldano troppo i bianconeri.

La trattativa è in ogni caso in corso (potrebbero rientrare nell'affare alcuni giovani del Barcellona) e l'unica cosa certa sarebbe l'assenso di Pjanic alla cessione. Il nazionale bosniaco in questi 4 anni ha disputato 166 partite tra campionato e coppe con la maglia bianconera, andando a segno in 22 occasioni e vincendo tre campionati e due Coppe Italia.

SPORTAL.IT | 08-05-2020 08:51