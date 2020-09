Mercato Juventus: Morata firma, un big fa le valigie

L’attesa è terminata. Andrea Pirlo ha, finalmente, l’attaccante che stava aspettando per completare il proprio pacchetto offensivo. La scelta è ricaduta su Alvaro Morata, vecchia conoscenza dell’ambiente bianconero.

L’attaccante spagnolo, alla Vecchia Signora dal 2014 al 2016, sta svolgendo le visite mediche. Seguirà la firma del contratto. Buona operazione per Fabio Paratici che, per la punta, sborserà “solo” nove milioni per il prestito oneroso.

Niente obbligo ma diritto di riscatto fissato a 45 milioni con la possibilità di poter allungare il prestito per una seconda stagione, se il rendimento di Alvaro Morata dovesse essere positivo. Una buona soluzione per tutti.

Felice anche l’Atletico Madrid che, al posto di Alvaro Morata, potrebbe presto avere Luis Suarez. I contatti con il Barcellona sono fitti e pure con l’entourage del giocatore. La fumata bianca potrebbe arrivare presto.

Intanto la Juventus, trovato l’attaccante che cercava, starebbe per salutare un big che, per buona parte della sua permanenza alla Juventus, ha fatto la differenza. Si tratta di Sami Khedira, centrocampista con ancora un anno di contratto con i bianconeri.

Dopo aver provato a convincere la dirigenza a tenerlo anche per la stagione appena iniziata, il tedesco, 33 anni, pare essersi convinto a fare le valigie. Secondo Sky Sport, il PSG sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Il risparmio per la Juventus sarebbe importante. Sami Khedira guadagna sei milioni di euro, netti, all’anno. L’ennesimo addio per continuare la rivoluzione interna decisa dall’arrivo di Andrea Pirlo e migliorare i conti della società.

OMNISPORT | 22-09-2020 08:18