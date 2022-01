Mercato Juventus: per gennaio spunta un vecchio pallino di Allegri

02-01-2022 10:12

Il calciomercato invernale che comincia ufficialmente domani avrà uno dei suoi motivi di interesse principali la ricerca di un nove “non falso” da parte della Juventus.

Juventus alla ricerca di un attaccante in prestito per gennaio

Alvaro Morata infatti vuole andare al Barcellona e Massimiliano Allegri ha chiesto una punta già per gennaio. La dirigenza bianconera preferirebbe accaparrarsi un nuovo attaccante non a titolo definitivo per poter scegliere nel mercato estivo quello su cui punta davvero, e in una potenziale classifica dei preferiti Dusan Vlahovic sarebbe davanti a tutti seguito da Gianluca Scamacca. Ma finora non si è trovato nessuno che possa arrivare con un prestito semplice o, al massimo, con diritto di riscatto.

Per i bianconeri rispunta il nome di Icardi: lo vuole Allegri

Sono stati scartati i nomi di Milik e Depay, così come, per ragioni economiche e anagrafiche, Cavani e Aubameyang, ma il QS di oggi rilancia un nome che è da tempo in cima alle preferenze di Allegri: Maurito Icardi. Il tecnico bianconero vuole un attaccante che faccia solo ed esclusivamente gol, il problema è che il Paris Saint-Germain, pur non opponendosi alla cessione dell’ex capitano e bomber dell’Inter, lo lascerebbe andare solo a titolo definitivo.

Juve disposta a fare un sacrificio economico già a gennaio?

Proprio per questa distanza tra il volere delle due società è forse prematuro parlare di trattativa già avviata ma ci sono già stati comunque i primi segnali di interesse. Ora bisognerà vedere se i due club raggiungeranno un compromesso che possa soddisfare entrambi, e soprattutto, bisognerà vedere se l’interesse della Vecchia Signora per Icardi non è solo di Allegri ma anche della dirigenza. In questo caso un sacrificio economico per rinforzare immediatamente un reparto che, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, è andato in sofferenza anche a causa dei continui infortuni, sarebbe ben accetto.

