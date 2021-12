Mercato Juventus: non solo Morata nell'agenda del Barcellona

31-12-2021 08:27

Il mercato si infiamma. Protagonista assoluto il Barcellona, club alla disperata ricerca di una punta per migliorare il proprio pacchetto offensivo e proseguire nella ricostruzione voluta da Xavi. I blaugrana guardano alla Serie A ma non solo in casa Juventus.

Juventus, la decisione su Alvaro Morata

Il Barcellona ha mostrato un interesse nei confronti di Alvaro Morata. La Juventus sarebbe pronta a sedersi ad un tavolo per valutare ogni opzione. Dovesse lasciar partire lo spagnolo, il club bianconero non dovrebbe sborsare, a fine stagione, i 35 milioni di euro necessari per riscattarlo definitivamente dall’Atletico Madrid (dopo due anni di prestito a 10 milioni di euro a stagione). Considerato il rendimento, non eccelso, dell’attaccante in maglia bianconera (27 reti in 67 gare nella sua seconda esperienza a Torino), la Juventus pare disponibile a prendere in considerazione una cessione dell’ex attaccante di Real Madrid, Chelsea e Atletico e, di conseguenza, all’idea di puntare su qualcun altro (attenzione anche al possibile arrivo di Ousmane Dembelé sempre dal Barcellona). Il sogno era e resta Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina e grande protagonista nell’anno solare 2021.

Barcellona, non c’è solo Alvaro Morata

Tuttavia, ci sarebbe un problema. Il Barcellona, come racconta il Mundodeportivo, non avrebbe segnato solo il nome di Alvaro Morata sulla sua agenda. Il grande sogno sarebbe Erling Haaland (cercato da mezza Europa, Real Madrid compreso) ma, la grande alternativa, sarebbe Dusan Vlahovic. Secondo il media spagnolo, il serbo in forza alla Fiorentina sarebbe il profilo ideale per Xavi: giovane (classe 2000), con ampi margini di miglioramento e con tanta voglia di affermarsi ad altissimi livelli. La Fiorentina, forte di un contratto sino al giugno del 2023, non ha nessuna intenzione di lasciar partire Dusan Vlahovic a stagione in corso ma molto dipenderà anche dall’offerta del Barcellona.

Juventus, il rischio di restare fuori dai giochi

Se il Barcellona dovesse decidere di puntare davvero su Dusan Vlahovic, la Juventus rischierebbe di restare con un pugno di mosche in mano. Il serbo è un obiettivo dichiarato della Vecchia Signora. Dovesse scegliere di vestirsi di blaugrana, non solo costringerebbe il club bianconero a cercare un altro attaccante ma, soprattutto, obbligherebbe i vertici della Juventus a fare delle scelte diverse per quanto concerne il futuro di Alvaro Morata. Insomma, la decisione che prenderà il Barcellona condizionerà molto le scelte future della Vecchia Signora. Una situazione nebulosa che costringe i bianconeri a restare alla finestra, in attesa di vedere i prossimi movimenti del Barcellona. L’unico aspetto positivo è che il Barça ha fretta di completare il suo pacchetto offensivo. Non bisognerà attendere molto.

