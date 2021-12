Juventus, colpo gratis dal Barcellona: "C'è l'accordo"

30-12-2021 13:29

Juventus-Barcellona: si riaccende ancora una volta l’asse di mercato. Non solo De Ligt e Morata in ballo: secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Catalogna, il club bianconero ha trovato un accordo con Ousmane Dembele, in uscita dalla società blaugrana a giugno.

Juventus: c’è già l’accordo con Ousmane Dembele

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano Sport, la Juventus ha già contattato gli agenti dell’attaccante esterno del Barcellona, e avrebbe raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento a parametro zero a Torino dal prossimo giugno.

Secondo i rumors, Dembele ha detto sì al suo trasferimento in Italia, ma ha lasciato una porta aperta al Psg: per questo la firma con la Vecchia Signora potrebbe arrivare solo nelle prossime settimane. E’ escluso un prolungamento di contratto con il Barcellona, ormai rassegnato a vederlo partire a parametro zero in estate.

Su Dembele ci sarebbero anche due club inglesi, il Newcastle e il Tottenham.

Juventus: la situazione di Alvaro Morata

L’altro grande rumor in arrivo da Barcellona riguarda Alvaro Morata, che potrebbe clamorosamente lasciare la Juventus già a gennaio. Il suo agente avrebbe già parlato con Xavi e il giocatore sarebbe pronto a lasciare Torino per vestire la maglia blaugrana: avrebbe ricevuto dallo stesso tecnico dei catalani garanzie sul suo utilizzo e sulla durata del suo contratto.

Juventus: proposto Depay per Morata

Per convincere la Juve a cedere immediatamente Morata, il Barcellona sarebbe pronto ad offrire in cambio al club bianconero Memphis Depay, arrivato in Catalogna a parametro zero a inizio stagione e per ora mai davvero convincente in Spagna. Il contatto sarebbe già avvenuto, nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro.

OMNISPORT