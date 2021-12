Juve, il messaggio di Morata sulle polemiche scatena i tifosi

06-12-2021 11:53

Nella serata in cui la Juventus supera 2-0 il Genoa, oltre alla prodezza dalla bandierina di Juan Cuadrado e al diagonale mancino di Paulo Dybala che decidono il match, negli occhi dei tifosi bianconeri non possono non restare anche le immagini del battibecco tra Alvaro Morata e Massimiliano Allegri.

Juve, il battibecco tra Allegri e Morata

Al momento della sostituzione sono volate occhiatacce e parole. Ma che cosa è successo? Dopo un’ammonizione rimediata più per frustrazione che per altro, Allegri ha visto Morata nervoso e ha deciso di non rischiare. Fuori dal campo, il centravanti spagnolo non ha trattenuto la delusione, scatenando la rabbia di Allegri che, afferrandolo per il braccio, gli ha gridato: “Gli hai regalato un fallo, devi stare zitto!! Stai facendo casino!”. Prima di accomodarsi in panchina, Morata ha ripetuto sconsolato: “Ma che cosa ho fatto?“.

Juve, la versione di Allegri e la risposta di Morata

Nelle interviste del post gara, Allegri è tornato sull’accaduto cercando di sminuire l’episodio e mitigare gli animi. Il tecnico della Juventus ha spiegato:

Non volevo sostituirlo. Poi, però, ha preso l’ammonizione, continuava, quindi in quel momento ho preferito toglierlo. Ma non è successo assolutamente niente. Anzi, mi dispiace perché comunque tecnicamente ha fatto una bella partita, non è riuscito a fare gol, però, stasera è stato bello vederlo giocare, come veder giocare tutta la squadra.

In serata, lo stesso Morata ha voluto dire la sua e spegnere la questione con un post abbastanza eloquente sui social:

Grande vittoria! Sempre insieme, fuori le polemiche!

I commenti dei tifosi al messaggio di Morata

Un messaggio che i tifosi bianconeri dimostrano in gran parte di apprezzare. C’è chi, come Luca, scrive: “Alvarooo mettici un po’ di cattiveria quanto tiri però si vede che ci tieni. Vamos Alvarito”. Paride sottolinea: “Basta chiacchiere su questo ragazzo. Grande Alvaro”, o ancora, Roberto: “Alvaro hai giocato bene. Il gol arriverà non ti innervosire per ca**ate“. Giovanni commenta: “Daje! Niente polemiche inutili“, o ancora: “Grande Alvaro sempre così, lascia stare chi critica. Sempre avanti fino alla fine”, “Se esci inca**ato è perché ci tieni! E noi vogliamo gente così“, “Grande Alvaro, passione e grinta i gol arriveranno“.

