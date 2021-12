Mercato Juventus, attacco verso la rivoluzione: Morata può partire subito

30-12-2021 09:59

Meno di cinque mesi dopo il traumatico addio di Lionel Messi, il Barcellona sembra già tornato nell’élite del calcio internazionale.

Il club catalano sembra infatti voler recitare un ruolo da protagonista nella sessione di mercato di gennaio, guardando con interesse ai principali campionati europei. Compresa la Serie A e in particolare alla Juventus.

‘As’: il Barcellona vuole Morata a gennaio

Secondo quanto riportato da ‘As’, infatti, l’allenatore del Barça Xavi, subentrato a novembre a Ronald Koeman, punta a rinforzare l’attacco della squadra già per la seconda parte di stagione con l’ingaggio di Alvaro Morata.

Il Barcellona si è già assicurato Ferran Torres, acquistato per 55 milioni dal Manchester City, ma il giocatore non potrà venire schierato fino a quando il trasferimento non sarà ufficializzato dalla Federcalcio spagnola, che potrà procedere all’operazione solo dopo che il Barcellona avrà provveduto ad effettuare almeno una cessione.

Del resto i retaggi del gravissimo dissesto finanziario alla base della scelta di Messi di trasferirsi al Psg, e alla base anche del ridimensionamento tecnico costato la clamorosa eliminazione dalla Champions League al termine della fase a gironi ad opera del Benfica, non possono venire rimossi in poche settimane, ma è un dato di fatto che il presidente Laporta vuole fare l’impossibile per mettere a disposizione di Xavi una rosa competitiva per provare a vincere l’Europa League, che nel playoff degli ottavi vedrà i blaugrana sfidare il Napoli, e per concludere la Liga nelle prime quattro posizioni.

Barcellona, Xavi strappa il sì a Morata

Da qui l’idea Morata, ex compagno di Xavi nella nazionale spagnola. Il successore di Koeman sulla panchina blaugrana avrebbe contattato personalmente Morata e il suo agente e avrebbe comunque chiesto a Laporta di fare il possibile per concludere l’affare entro gennaio, facendo di Morata l’obiettivo numero uno per il ruolo di centravanti. Secondo la stampa spagnola l’attaccante avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.

Chiara l’intenzione del Barcellona potenziare un attacco che ha perso in corso d’opera anche Sergio Agüero, costretto all’addio al calcio a causa dei problemi cardiaci accusati durante la partita contro l’Alaves.

Mercato Juventus, l’addio a Morata è possibile

E la Juventus? Resta difficile pensare che la società bianconera accetti di far partire Morata a metà stagione, nonostante il futuro del centravanti sembri segnato, ma a giugno.

Il giocatore è infatti tornato a Torino, dove aveva già militato con successo tra il 2014 e il 2016, nell’estate 2020 dall’Atletico Madrid in prestito, rinnovato al termine della scorsa stagione.

I bianconeri hanno già pagato 20 milioni per l’”affitto” biennale del centravanti, che ha tuttavia convinto solo a tratti, nonostante l’alto minutaggio, sia nella gestione Pirlo che dopo il ritorno di Max Allegri.

A giugno ci sarà comunque da scegliere: il riscatto costerebbe alla Juventus 35 milioni, ma i piani dei bianconeri per l’attacco sembrano diversi. Del resto Morata rischierebbe di avere poco spazio anche nell’Atletico Madrid del futuro, di qui l’idea Barcellona, che permetterebbe al giocatore di completare il proprio “tour” delle grandi di Spagna, dopo essere cresciuto nel Real Madrid.

La Juventus è a caccia di un attaccante di spessore nel mercato di gennaio, ma i grandi investimenti dovrebbero venire rinviati in estate, motivo per cui a Torino potrebbe prevalere la volontà di tenere in rosa Morata fino al termine della stagione, a meno ovviamente che non sia lo stesso giocatore a fare pressioni per partire.

OMNISPORT