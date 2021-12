Risalita Juventus, obiettivi individuati: ma il mercato è bloccato

23-12-2021 10:51

La missione risalita della Juventus è ufficialmente iniziata. Ma per concretizzarla Max Allegri ha bisogno di “munizioni”.

Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite la Juventus è la seconda squadra per rendimento nell’ultimo mese di Serie A.

Solo l’Inter, che ha chiuso il 2021 con una striscia aperta di sette successi, ha fatto meglio e tanto è bastato ai bianconeri per aggiustare la classifica del girone d’andata della e per riportarsi in scia alla zona Champions League, complici le vistose frenate di Napoli e Atalanta, ora distanti rispettivamente cinque e quattro punti.

Juventus, il 2021 si è chiuso in crescendo

Il calendario, inoltre, con la novità dell’asimmetria delle partite tra girone d’andata e quello di ritorno, offre un ulteriore assist alla Juventus, che aprirà il 2021 ospitando proprio il Napoli e che farà visita al Milan il 23 gennaio e all’Atalanta il 13 febbraio.

Insomma, se la Juventus non sarà artefice del proprio destino, visto che il gap in classifica è ancora vivo, poco ci manca. Sul campo, ma non solo, visto che le prime 19 partite di campionato hanno evidenziato come alla rosa dei bianconeri manchi qualcosa per poter competere quantomeno per un posto alle spalle della super Inter.

E quel qualcosa potrebbe arrivare dal mercato di gennaio, nonostante le parole dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, oltre alla pretattica dello stesso Allegri, sembrino aver spento i riflettori sul gennaio dei bianconeri.

Juventus, il bilancio di Allegri al termine del girone d’andata

Max Allegri, che ha rivendicato come dopo il difficile inizio di campionato la squadra giri ormai con il passo delle prime della classe, sembra essere riuscito a plasmare la squadra sulle proprie idee di calcio.

La Juventus ha subito solo due gol nelle ultime otto partite di campionato pur realizzandone “solo” 12. Una media non esaltante e che potrebbe essere necessario alzare in vista degli scontri diretti considerando la potenza offensiva di Napoli, Milan e Atalanta.

Per questo le idee all’interno della dirigenza e dello staff tecnico sono chiare. Assodato che non saranno effettuate spese sostanziose, rinviate alla prossima estate a patto di centrare la qualificazione alla Champions League 2022-’23, l’obiettivo è allungare la rosa con un centrocampista e un centravanti che garantiscano gol e fisicità.

Uno dei dati meno confortanti del girone d’andata della Juventus riguarda infatti proprio il bottino di reti dei centrocampisti, appena quattro, un terzo rispetto all’Inter e la metà rispetto al Napoli. Solo le ultime cinque della classifica, dal Venezia alla Salernitana, hanno fatto peggio dei bianconeri.

Urge un correttivo, così come urge aumentare il tasso tecnico e la produzione offensiva degli attaccanti. Se infatti la Juventus è la seconda squadra per dribbling riusciti nel 2021, alle spalle solo del Sassuolo, spicca il fatto che il primo bianconero in classifica sia solo 10°, Federico Chiesa, la cui assenza ha ulteriormente abbassato la qualità della rosa considerando anche quella di Paulo Dybala.

Mercato Juventus, trattative ancora bloccate

Eppure, a dieci giorni dall’inizio del mercato, è reale per Allegri il rischio di approcciare il 2021 senza volti nuovi. Il nome di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United, non ha infatti mai convinto e il francese pare diretto a Siviglia. Dubbi anche su Pierre-Emerick Aubameyang, esubero dell’Arsenal, ma gravato da età (classe 1989) e ingaggio (15 milioni).

Difficile anche arrivare a Edinson Cavani, che lo United potrebbe non liberare in caso di partenza di Martial, quindi resta in piedi l’ipotesi, comunque non semplice, del prestito di Mauro Icardi dal Psg.

Situazione bloccata anche a centrocampo, dove i gioielli del Borussia Moenchengladbach Kouadio Koné e Denis Zakaria costano tanto. Può quindi tornare utile la candidatura dello “stagionato” Axel Witsel, in scadenza con il Borussia Dortmund.

Il tempo già stringe e la Juventus ha bisogno di rinforzi per proseguire l’operazione-rimonta.

