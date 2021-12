Sorteggi Playoff Europa League, diretta live: Lazio, Napoli e Atalanta in attesa

13-12-2021 11:00

Si è conclusa settimana scorsa l’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. Tra grandi deluse e non poche sorprese, è già tempo di pensare alla fase successiva della competizione, ovvero i playoff per accedere agli ottavi di finale. Nella giornata di oggi 13 dicembre, dall’urna di Nyon in Svizzera si decideranno infatti gli accoppiamenti per le otto partite che decreteranno le sfide che si andranno a giocare negli ottavi di finale. Grande attesa per conoscere gli esiti di un’urna piena di pericoli.

Sorteggi Playoff Europa League 2021-2022, la diretta degli accoppiamenti

Iniziata ora la diretta, tra poco inizieranno ad uscire i primi accoppiamenti per questi attesi playoff.

Sorteggi Playoff Europa League 2021-2022: si comincia alle 13

I sorteggi veri e propri inizieranno alle ore 13, subito dopo quelli che stabiliranno le sfide degli ottavi di finale di UEFA Champions League in programma dalle ore 12.00.

Si può dire tranquillamente che il vero e proprio percorso di avvicinamento verso la finale di Siviglia, che si giocherà allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán il 18 maggio 2022, inizia ora. Tanta attesa per conoscere le avversarie delle nostre italiane, che nella competizione sono Lazio e Napoli qualificate come seconde e Atalanta retrocessa dalla Champions League dato il terzo posto “beffa” nel proprio raggruppamento alle spalle di United e Villarreal.

Sorteggi Playoff Europa League 2021-2022, teste di serie e regolamento

Da specificare prima di tutto una cosa. Questi sorteggi non decideranno direttamente gli ottavi di finale, ma sono playoff per stabilire le seconde otto che vi accederanno. Le prima classificate della fase a giorni di Europa League sono già qualificate in automatico agli ottavi e quindi non prenderanno parte al sorteggio odierno (Lione, Monaco, Spartak Mosca, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Stella Rossa, Bayer Leverkusen, West Ham).

Le urne saranno dunque due, una per le teste di serie (le seconde classificate della fase a gironi di Europa League, gruppo che comprende Lazio e Napoli) e uno per le otto retrocesse dalla Champions League (qui rientra per esempio l‘Atalanta). L’unico paletto è che le squadre della stessa nazione non si possono incontrare in questo turno.

Ecco le due fasce del sorteggio

Seconda classificate (teste di serie)

Glasgow Rangers

Real Sociedad

Napoli

Olympiacos

Lazio

Braga

Betis

Retrocesse dalla Champions League (non teste di serie)

Barcellona

Borussia Dortmund

Sheriff

Porto

Lipsia

Zenit

Siviglia

Atalanta

Playoff Europa League 2021/2022: le date delle partite

Le partite si svolgeranno in un doppio confronto andata e ritorno, con le teste di serie che avranno il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. Le gare d’andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre per quanto riguarda le partite di ritorno queste saranno la settimana successiva, il 24 febbraio. Il giorno dopo, il 25 febbraio, ci sarà l’altro sorteggio per decidere gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

Andando avanti, gli ottavi di disputeranno tra il 10 e il 17 marzo, i quarti di finale tra il 7 e il 17 aprile, la prima semifinale il 28 aprile e la seconda il 5 maggio.

L’atto conclusivo poi sarà a Siviglia il 18 maggio.

OMNISPORT