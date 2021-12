Ottavi Champions League, il sorteggio: sarà Ronaldo-Messi, sorridono Juventus e Inter

13-12-2021 11:34

Archiviate le fasi a gironi, con la prossimità del Natale per le Coppe europee è tempo come tradizione di sorteggi dei primi turni ad eliminazione diretta.

Si è cominciato alle 12 con gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League.

Sorteggio ottavi Champions League 2021-2022: Juventus e Inter sorridono, Ronaldo sfida Messi

Juventus e Inter sono le uniche due squadre italiane che hanno acquisito il diritto di partecipare al sorteggio e la sorte non è stata nemica di bianconeri e nerazzurri.

Entrambe le formazioni italiane hanno infatti evitato gli avversari più ostici. Niente Psg per la Juventus e neppure Atletico Madrid, ma lo Sporting campione di Portogallo in carica, secondo nel girone dell’Ajax davanti al Borussia Dortmund.

La Juve giocherà il ritorno in casa e ha buone chances di avanzare.

Non è andata malissimo neppure all’Inter, che ha evitato il Bayern Moanco e gli squadroni inglesi e che dovrà affrontare l’Ajax: i Lancieri, tuttavia, che hanno chiuso il girone a punteggio pieno, non dovranno essere valutati, forti di un gruppo molto talentuoso. Andata a San Siro e ritorno alla “Cruijff Arena”.

Tra gli altri sorteggi, spiccano gli incroci tra Atletico Madrid e Bayern Monaco e soprattutto quello tra Psg e Manchester United: riecco quindi la super-sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi dopo i rispettivi cambi di maglia in estate.

Sorride il Chelsea, che pur da secondo del girone pesca l’avversario più abbordabile tra le prime, il Lille.

Sorteggio ottavi Champions League 2021-2022: gli accoppiamenti

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid-Bayern Monaco

Salisburgo-Liverpool

Inter-Ajax

Sporting-Juventus

Chelsea-Lille

Paris Saint-Germain-Manchester United

Sorteggio ottavi Champions League 2021-2022: il sorteggio

Iniza il sorteggio degli ottavi!

È andata bene alla Juventus che affronterà lo Sporting. Evitato quindi il Paris Saint-Germain che affronterà il Manchester United. L’altro accoppiamento è tra Chelsea e Lille.

I nerazzurri evitano gli avversari peggiori e affronteranno agli ottavi il comunque temibile Ajax.

Niente Liverpool per l’Inter: i Reds affronteranno il Salisburgo.

Ecco la prima super-sfida: sarà Atletico Madrid-Bayern Monaco!

Fuoriprogramma per il secondo accoppiamento: dopo il sorteggio del Villarreal, giustiziere dell’Atalanta, è stata estratta la pallina del Manchester United. Ma gli spagnoli non potevano incotrare i Red Devils, già avversari nel girone. L’accoppiamento corretto è con il Manchester City.

Il Benfica è la prima squadra uscita dallì’urna. I portoghesi affronteranno il Real Madrid.

Sorteggio ottavi Champions League 2021-2022: le due urne e il regolamento

degli ottavi della Champions League 2021-2022.

L’Atalanta ha infatti mancato la terza qualificazione consecutiva agli ottavi, chiudendo al terzo posto il girone vinto dal Manchester United davanti al Villarreal, mentre il Milan è finito solo quarto nel “Gruppo della morte” che comprendeva anche Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Il meccanismo del sorteggio degli ottavi di finale è quello consolidato. Due le urne da otto squadre: nella prima verranno inseriti i nomi delle otto formazioni teste di serie, ovvero le vincitrici dei gironi, nell’altra quella delle seconde classificate.

Si tratterà dell’ultimo sorteggio con paletti, visto che dai quarti di finale non ci saranno più limitazioni negli accoppiamenti, ma agli ottavi intanto non potranno incontrarsi squadre della stessa nazione e neppure formazioni che hanno fatto parte dello stesso girone.

Le prime giocheranno in casa la partita di ritorno.

Sorteggio ottavi Champions League 2021-2022: le possibili avversarie di Juventus e Inter

La Juventus è testa di serie in quanto vincitrice del proprio girone, l’Inter invece sarà inserita in seconda fascia.

Entrambe le italiane hanno un ventaglio di sei possibili avversarie: lo spauracchio per la Juventus è il Paris Saint-Germain, da evitare anche il sempre pericoloso Atletico Madrid.

Maggiori i pericoli per l’Inter, che rischia grosso una trasferta in Inghilterra: gli incroci con Manchester City e Liverpool sarebbero proibitivi al pari dell’accoppiamento con il Bayern Monaco. Il Lille sembra l’avversario ideale, temibile anche l’Ajax, meno il Manchester United.

Queste le due fasce del sorteggio:

Teste di serie (prime classificate):

Manchester City

Liverpool

Ajax

Real Madrid

Bayern Monaco

Manchester United

Lille

Juventus

Non teste di serie (seconde classificate):

Paris Saint-Germain

Atletico Madrid

Sporting

Inter

Benfica

Villarreal

Salisburgo

Chelsea

Sorteggio Champions League 2021-2022: Italia rappresentata solo da Juventus e Inter

Per l’Italia è un brusco ritorno al passato, dopo due stagioni consecutive con tre squadre agli ottavi: la Serie A aveva già portato due rappresentanti tra le migliori 16 tra il 2016 e il 2018.

Juventus e Inter sono state finora protagoniste di un campionato agli antipodi. Bianconeri solo sesti a due giornate dalla fine del girone di andata, a -12 dal primo posto, l’Inter fresca di prima posizione appena riconquistata, le squadre di Max Allegri e Simone Inzaghi hanno avuto percorsi molto diversi anche in Europa nella prima parte della stagione.

Champions League 2021-2022: il percorso di Juventus e Inter

La Juventus è infatti riuscita, seppur in extremis, a conquistare il preziosissimo primato del Gruppo H, nel quale erano presenti anche i campioni d’Europa del Chelsea: nonostante la secca sconfitta per 4-0 subita alla penultima giornata nello scontro diretto di Stamford Bridge i bianconeri hanno sopravanzato i londinesi grazie all’inatteso 3-3 di cui Jorginho e compagni sono stati protagonisti contro lo Zenit nell’ultima giornata.

Più accidentato il percorso dell’Inter, che dopo aver raccolto solo un punto nelle prime due partite del Gruppo D è riuscita a strappare la qualificazione con un turno d’anticopo grazie al secondo posto alle spalle del Real Madrid.

Decisiva per i nerazzurri la doppia vittoria sullo Sheriff, rivelazione dei primi turni. L’Inter non raggiungeva gli ottavi di Champions dalla stagione 2010-2011.

Prende quindi il via la ‘road to San Pietroburgo‘, teatro della finale fissata per il 28 maggio prossimo alla Gazprom Arena.

Il lotto delle 32 partecipanti alla fase a gironi si è dimezzato con le prime due degli otto raggruppamenti che hanno strappato il pass per il primo turno con sfide di andata e ritorno.

Queste le date dei turni ad eliminazione diretta:

Ottavi di finale

Andata: 15-16/22-23 febbraio

Ritorno: 8-9/15-16 marzo

Quarti di finale

Andata: 5-6 aprile

Ritorno: 12-13 aprile

Semifinali:

Andata: 26-27 aprile

Ritorno: 3-4 maggio

