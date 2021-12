Europa League: Monaco primo, passa la Real Sociedad

09-12-2021 23:42

Si chiude oggi la fase a gironi dell’Europa League, passano direttamente agli ottavi Francoforte, Spartak Mosca, Monaco, Lione, Stella Rossa, Bayer Leverkusen, West Ham e Galatasaray.

Mentre dovranno giocarsi l’accesso tramite i playoff Napoli, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad, Braga, Betis, Dinamo Zagabria e Lazio.

GIRONE A

LIONE-RANGERS 1-1 [ 42′ Wright (R), 49′ aut. Bassey (L)]

SPARTA PRAGA-BRONDBY 2-0 [43′ Hancko, 49′ Hlozek]

GIRONE B

REAL SOCIEDAD-PSV 3-0 [43′ rig. e 63′ Oyarzabal, 93′ Sorloth]

STURM GRAZ-MONACO 1-1 [7′ rig. Jantscher (S), 30′ Volland (M)]

GIRONE C

LEGIA-SPARTAK MOSCA 0-1 [17′ Bakaev]

NAPOLI-LEICESTER 3-2 [ 4′ Ounas, 24′ Elmas (N), 27′ Evans, 33′ Dewsbury-Hall (L), 53′ Elmas (N)]

GIRONE D

ANVERSA-OLYMPIAKOS 1-0 [7′ Balikwisha]

FENERBAHCE-FRANCOFORTE 1-1 [29′ Sow (Fr), 42′ Berisha (Fe)]

GIRONE E

LAZIO-GALATASARAY 0-0

MARSIGLIA-LOKOMOTIV MOSCA 1-0 [35 ‘ Milik]

GIRONE F

BRAGA-STELLA ROSSA 1-1 52′ rig. Galeno (B), 70′ rig. Katai (S)]

LUDOGOTERS-MIDTYLLAND 0-0

GIRONE G

CELTIC-BETIS SIVIGLIA 3-2 [ 3′ Welsh (C), 69′ aut. Bain (B), 72′ Henderson (C), 75′ Iglesias (B), 77′ rig. Tumbull (C)]

FERENCVAROS-BAYER LEVERKUSEN 1-0 [82′ Laidouni]

GIRONE H

GENK-RAPID VIENNA 0-1 [29′ Ljubicic]

WEST HAM-DINAMO ZAGABRIA 0-1 [4′ Orsic]

