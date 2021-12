Napoli ai playoff di Europa League, Leicester piegato 3-2

09-12-2021 20:50

Allo Stadio Diego Armando Maradona, sotto la pioggia, il Napoli soffre, si distrae parecchie volte ma alla fine con una buona prestazione riesce a prevalere sul Leicester per 3-2. Peccato per il mancato primo posto nel Gruppo C, che valeva il passaggio diretto agli ottavi di finale e che va, in virtù degli scontri diretti, allo Spartak Mosca, vincitore a Varsavia sul Legia per 1-0. I partenopei di Luciano Spalletti sono comunque secondi nel girone e si qualificano per i playoff di Europa League.

Napoli-Leicester, primo tempo: i partenopei vanno sul 2-0

La prima occasione è per il Leicester dopo tre minuti: tacco di Maddison al centro per Castagne che tira in corsa ma la conclusione viene respinta. Un minuto dopo il Napoli va in vantaggio: Zielinski ruba palla a centrocampo e tocca a Petagna che va al tiro, sulla respinta il pallone arriva a Ounas che con un tiro incrociato basso insacca. Al 17’ da Petagna a Juan Jesus, palla a Ounas e tiro deviato in angolo. Al 24’ il raddoppio: ancora Zielinski lancia Petagna che fugge in avanti poi tocca lateralmente a Elmas che insacca a porta spalancata.

Napoli-Leicester, primo tempo: gli inglesi pareggiano in sei minuti

Ma nel giro di sei minuti gli inglesi incredibilmente pareggiano. Al 27’ punizione di Maddison, respinta ciccata da Elmas e pallone che finisce a Evans che si coordina e accorcia le distanze. Al 33’ respinta alta del Napoli che arriva poco fuori area a Dewsbury-Hall il quale si coordina e di sinistro fulmina Meret siglando il 2-2. Il resto del primo tempo scivola via senza altre occasioni da gol ma i partenopei di Spalletti sembrano aver accusato il colpo e subiscono gli attacchi continui delle Volpi, inoltre Lozano, colpito ai denti, deve uscire dal campo per Malcuit.

Napoli-Leicester, secondo tempo: Elmas riporta avanti i partenopei

Nella ripresa i padroni di casa partono a spron battuto: Ounas prova il mancino dalla destra ma Schmeichel devia in angolo da par suo. Al 51’ ancora Ounas ma stavolta con un colpo di testa da calcio d’angolo, pallone di poco fuori. Al 53’ il Napoli torna avanti: Di Lorenzo crossa dalla destra, capolavoro di Elmas che controlla col destro e segna di sinistro la sua doppietta personale. Ma due minuti dopo Di Lorenzo serve un assist a… Maddison che solissimo scheggia il palo alla sinistra di Meret.

Napoli-Leicester, secondo tempo: la squadra di Spalletti resiste agli assalti degli inglesi

Al 75’ ci prova ancora il Leicester: Daka in area dà sulla sinistra a Vardy la cui conclusione di prima intenzione finisce sull’esterno della rete. Gli inglesi stanno producendo il massimo sforzo per trovare il pareggio: all’81’ Castagne al centro per Dewsbury-Hall che scivola al momento del tiro e manda alto. Ma all’87’ il Napoli sfiora il quarto gol: Mertens, entrato nel secondo tempo, dà sulla destra a Macuit il cui tiro viene deviato miracolosamente in angolo da Schmeichel. Finisce 3-2 per i partenopei che, in virtù del risultato di Varsavia, dove il Legia ha anche sbagliato un rigore al nono minuto di recupero, devono accontentarsi di andare ai playoff della seconda competizione continentale.

