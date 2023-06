Mercato, Juventus: per Tuttosport c'è l'accordo con Frattesi

Bisogna trovare quello con il Sassuolo, che continua a chiedere almeno 30 milioni, forte dell'interessamento anche di altri club

09-06-2023 15:47

La Juventus avrebbe già trovato l’accordo con Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Lo scrive Tuttosport. Tra i bianconeri e il giocatore ci sarebbe un accordo di massima sulle questioni contrattuali, tra ingaggio e durata. Lo scoglio però è raggiungere l’intesa con il Sassuolo: Carnevali continua a chiedere almeno 30 milioni di euro per la cessione, forte dell’interessamento anche di altri club, come la Roma in Italia e alcune squadre in Premier League. Acquistare dal Sassuolo, bottega cara, non è mai stato facile negli ultimi anni. In bianconero gioca già un ex calciatore degli emiliani, ossia Locatelli.