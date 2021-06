Mercato Juventus, Pogba rivela tutto: fan bianconeri in festa

Paul Pogba ha fatto letteralmente scatenare i tifosi bianconeri e quelli del Manchester United sui social. Il centrocampista francese, uno dei protagonisti assoluti di Euro 2020, si è reso protagonista di uno scambio di battute con l’ex compagno bianconero Claudio Marchisio.

L’ex numero 8 della Juventus ha commentato un post Instagram del francese in cui Pogba presentava un campo speciale realizzato con il suo sponsor tecnico: “Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna”. Una semplice battuta, a cui però Pogba non ha resistito, rispondendo così: “Ok Principe prossima destinazione Torino“.

I tifosi bianconeri, che da tanto tempo lo rivorrebbero a Torino, hanno riempito di like e di affetto Pogba e adesso sognano il grande ritorno, gradito ovviamente anche a Massimiliano Allegri. Un doppio ritorno, insieme a quello del tecnico, che riporterebbe la Juventus indietro di 5 anni, quando il francese e l’allenatore livornese si sfidavano in allenamento a basket.

A dicembre del 2020, Raiola non ci ha girato intorno: “Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli. Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà”.

Adesso la Juventus sogna davvero il grande colpo, anche se Pogba non costa poco e sicuramente qualcuno andrebbe sacrificato. Si parla molto di un possibile scambio tra United e bianconeri con Cristiano Ronaldo. Il mercato è imprevedibile, tutto può accadere. Nel frattempo i tifosi bianconeri sono liberi di sognare.

OMNISPORT | 09-06-2021 23:59