Paul Pogba: "Abbiamo una squadra da Play Station"

La Francia campione del mondo è a detta di molti la favorita numero uno per la vittoria finale di Euro 2020. In un’intervista ad Eurosport, il centrocampista Paul Pogba conferma: “Abbiamo una squadra da Play Station, ma rimarrà una squadra da Play Station se non vinciamo un trofeo. È bello vedere una rosa così, ma dovremo essere all’altezza delle aspettative in campo”.

Secondo Pogba, un giocatore della rosa dei Bleus spicca su tutti: “Kanté è sicuramente da Pallone d’Oro, soprattutto ora che ha vinto la Champions. Se ne parla tanto ora, ma lui è sempre lo stesso. Sta giocando alla grande come ha sempre giocato”.

OMNISPORT | 05-06-2021 21:15