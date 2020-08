Mercato Juventus: scoppia il caso Dybala, salta la trattativa

Paulo Dybala e la Juventus verso il muro contro muro: la trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino è ormai saltata. La Joya , che è legata ai bianconeri fino al 30 giugno 2022, ha fatto una richiesta choc per il prolungamento, con cifre vicine ai 20 milioni di euro netti a stagione.

L’ex Palermo si considera il secondo giocatore più importante della rosa dopo Cristiano Ronaldo, e non scenderà sotto i 15 milioni di euro. Lo riporta calciomercato.com. Cifre impensabili per la Juventus, che sta pensando alla cessione immediata per non perderlo tra un anno a prezzo scontato, o tra 24 mesi a parametro zero.

Dybala è quindi sul mercato, ma la Vecchia Signora non accetterà cifre inferiori ai 90 milioni di euro. La mancata qualificazione alla Final Eight di Champions ha tolto una vetrina importante al giocatore, e offerte ufficiali ancora non sono arrivate.

Dal Paris Saint Germain e dal Real Madrid tutto tace, si aspettano novità dal Barcellona, dove Messi potrebbe partire dopo la stagione fallimentare. Sembra invece naufragata la possibilità di un uno scambio con il Manchester United, che girerebbe a Torino Paul Pogba. Sfumata anche l’ipotesi Manchester City: Sergio Aguero resterà un altro anno in Inghilterra.

Dybala è stata una delle note più liete della travagliata gestione di Sarri, riprendendo centralità nella Juve dopo l’ultima difficile stagione con Allegri: per lui 17 gol totali, e 14 assist, in 46 partite con la maglia bianconera. Il giocatore si considera fondamentale e non farà passi indietro.

OMNISPORT | 17-08-2020 07:46