Mercato Juventus, sfuma l'obiettivo in attacco per la prossima stagione

Mercoledì 20 gennaio sarà il giorno in cui verrà assegnato il primo titolo del calcio italiano del 2021, sebbene la Supercoppa Italiana si riferisca alla passata stagione.

Nell’inedita cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia, ovviamente a porte chiuse, saranno di fronte Juventus e Napoli, vincitori rispettivamente del campionato di Serie A e della Coppa Italia 2019-2020.

Quella tra bianconeri e azzurri non è mai una partita come le altre ancora di più dopo l’autentica bufera sollevata dalla partita non disputata lo scorso 4 ottobre all’”Allianz Stadium”, con la vittoria a tavolino alla Juventus per la decisione del Napoli di non partire per Torino, decisione poi ribaltata dal Collegio del Coni che ha disposto il recupero della partita.

A poche ore dalla gara di Reggio Emilia si registrano nuove schermaglie tra i due club, almeno a livello di mercato. Sta infatti per terminare l’avventura a Napoli di Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco è infatti vicino a dire sì al corteggiamento dell’Olympique Marsiglia, da tempo sulle tracce dell’ex Ajax.

Milik è ai margini del Napoli da ormai diversi mesi, dopo i ripetuti no dell’attaccante alle proposte di rinnovo avanzate dalla società. Avvicinato alla Juventus prima e alla Roma poi durante la sessione estiva di calciomercato, Milik sembrava destinato ad aspettare la fine della stagione per poi piazzarsi in un top club europeo a parametro zero.

La Juventus era pronta ad accelerare da febbraio in poi e invece ecco il colpo di scena che priva i bianconeri di un potenziale affare in vista della prossima annata e che evita al Napoli di perdere a zero uno degli elementi migliori della propria rosa.

A livello formale Milik sarà ancora legato al Napoli, ma la firma sul prolungamento biennale sarà appunto solo una tecnicalità, necessaria per accasarsi al Marsiglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterà alla prima presenza trasformando l’intesa in un contratto di quattro anni.

I regolamenti vietano infatti di trasferirsi in prestito a sei mesi dalla fine del proprio contratto, ma Milik sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’OM, che potrà però così mettere a bilancio il costo dell’operazione sul bilancio successivo. Il Napoli incasserà 9 milioni di euro più 3 di bonus con percentuale sulla futura rivendita.



OMNISPORT | 18-01-2021 14:06