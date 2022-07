Mercato LBA: Riismaa a Brindisi, Anim a Reggio Emilia

11-07-2022 10:44

Si arricchiscono di due volti nuovi i roster di Brindisi e Reggio Emilia. La compagine pugliese infatti ha annunciato l’arrivo in Salento di Jonas Riismaa, esterno estone di formazione italiana, protagonista nelle ultime due stagioni a Pistoia dove ha contribuito alla vittoria l’anno scorso della Supercoppa di categoria.

Alla Unahotels invece è approdato ufficialmente Sacar Anim. Classe 1997, il prodotto di Marquette (nel 2021/22 in Germania a Bayreuth) ha siglato un contratto biennale con opzione di uscita bilaterale al termine della stagione 2022/2023.

Queste le sue parole dopo la firma: “È un onore per me entrare a far parte della famiglia della Pallacanestro Reggiana, un club storico, una grande organizzazione che disputa un campionato estremamente competitivo. Non vedo l’ora di mettermi all’opera per cercare di costruire tanti bei momenti in maglia biancorossa”.