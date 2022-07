Calciomercato, il borsino di oggi: Juve, colpo Bremer; Milan a tutta su De Ketaelere La Juventus beffa l'Inter sull'affare Bremer, ora i nerazzurri potrebbero provare a trattenere Skriniar. Milan, avanti tutta per il belga De Ketelaere Vai all'articolo 09:16

Milan - Renato Sanches: si può ancora Stando alla stampa francese e all'Equipe Renato Sanches può ancora arrivare a Milano lato rossonero. Negli ultimi giorni il PSG ha mollato la presa e manca ancora l'accordo e l'intesa con il Lille non proprio propenso ad accettare le offerte, dei parigini. Approfondimento 10:16

Il Milan mette il turbo: oltre a De Ketelaere, c’è un difensore

Il MIlan vuole dare una sferzata al proprio mercato, ad oggi ancora piuttosto fermo. La dirigenza rossonera, nelle persone di Maldini e Massara, è partita alla volta del Belgio per chiudere definitivamente la trattativa che porterebbe Charles De Ketelaere a Milano. Chiuso per il trequartista belga, occhi puntati sulla difesa: il nome caldo è quello di Japhet Tanganga, centrale classe '99 in forza al Tottenham.Approfondimento11:41