20-07-2022 18:14

Sarebbe potuto essere il giorno decisivo per portare alla corte di Stefano Pioli il colpo tanto atteso e, invece, nemmeno la decisione di Maldini e Massara di presentarsi in prima persona in Belgio per trattare Charles De Ketelaere sembra aver permesso di sbloccare l’affare che, dopo settimane di trattative, resta comunque ben avviato in favore dei rossoneri. Delusi i tifosi, che si aspettavano un rientro in Italia dei due dirigenti con il giocatore al seguito.

Milan, incontro positivo in Belgio

Come rivelato anche da La Gazzetta dello Sport, l’incontro odierno non avrebbe fatto altro che aggiungere ottimismo alla trattativa. L’incontro con la dirigenza del club belga sarebbe stato più che positivo e le parti sempre più vicine. Anche perché il giocatore non ha preso parte alla fine di Supercoppa vinta contro il Gent domenica scorsa e il Leeds nonostante l’interesse ancora vivo, sembra ormai, per stessa ammissione del tecnico Jesse Marsch, puntare ad altri obiettivi.

Rientro senza De Ketelaere

Al netto di un accordo con il giocatore già raggiuto sulla base di un quinquennale a 2-2,5 milioni di euro, resta da limare la distanza tra richiesta e offerta. Il Milan è arrivato a mettere sul piatto 32 milioni, il Club Brugge ne vuole almeno 35. Ballano, dunque, 3 soli milioni, ma la trattativa non sembra volersi chiudere. Si continuerà a trattare nelle prossime ore, ma il rientro a Milano di Maldini e Massara senza De Ketelaere alimenta la rabbia e fa crescere le paure dei tifosi rossoneri, che sui social non hanno mancato di sfogarsi.

Milan, tifosi infuriati e stanchi

Dopo la scottatura di inizio mercato con Botman (accasatosi al Newcastle) e quella probabile del centrocampista portoghese, Renato Sanches, che resta un obiettivo concreto dei rossoneri, ma potrebbe sempre trasferirsi al Psg, su Twitter, i tifosi non leggono nulla di buono nella mancata chiusura della trattativa nonostante un blitz così importante. C’è chi cinguetta: “Un mese che la distanza è sempre la stessa di 3 milioni, io veramente ho finito le parole per gli strozzini”.

C’è, poi, chi propone: “Basta non ce la faccio più aprite un crowdfunding e i 3-4 milioni che ballano li mette il Milan Twitter”, un altro tifoso chiede: “Ma che c… vuol dire??? Che sono andati a fare allora??“, e un altro si domanda “Siamo alla follia davvero, chissà il prossimo acquisto quanto durerà?”, e non manca chi getta la spugna e scrive: “Questo è andato. Avanti un altro, che alla fine restiamo così“.