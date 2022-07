20-07-2022 12:34

Il Milan ha iniziato l’assalto definitivo a Charles De Ketelaere, il talento del Bruges identificato come l’uomo che può assicurare il salto di qualità all’attacco rossonero, grazie alla sua imprevedibilità sulla trequarti.

Quattro rinnovi per il Milan

Intanto, però, Paolo Maldini non perde di vista gli altri obiettivi per la prossima stagione, a partire dai rinnovi di contratto dei giocatori già presenti in organico. Secondo Nicolò Schira, firma de Il Giornale ed esperto di calciomercato, Maldini starebbe lavorando a 4 importanti rinnovi.

“Il Milan sta progettando diverse estensioni di contratto nelle prossime settimane – scrive il giornalista – Sta già lavorando ai rinnovi di Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e Tommaso Pobega”.

Il Milan ancora non si muove per Leao

Maldini, dunque, vuole blindare tre elementi chiave nella corsa scudetto della scorsa stagione più Pobega, il giovane centrocampista rientrato alla base dopo i prestiti degli ultimi anni.

Un programma condivisibile, quello del Milan, che però lascia interdetti i tifosi: tra i rinnovi programmati, infatti, manca quello del giocatore più decisivo della scorsa stagione insieme a Mike Maignan.

La preoccupazione dei tifosi del Milan

“Ok questi rinnovi, ma Leao?”, domanda De Fazio su Twitter, citando l’asso portoghese il cui contratto scadrà nel 2024. Stessa preoccupazione per Martino: “Ma Leao? È il più forte che abbiamo”. Cuitan è pessimista: “Con Mendes sarà difficile rinnovare. Vuole eliminare la clausola rescissoria e chiede uno stipendio da più di 7 milioni annui”.

“Quindi Leao lo diamo per spacciato ormai? Neanche un tentativo facciamo?”, domanda Federico. Milanmania è più ottimista: “Leao non è in questo elenco perché il suo valore è diverso, rappresenta un argomento a parte per il Milan”.

i milanisti non riescono a stare tranquilli: “Leao niente? Significa che lo cederanno entro la fine del calciomercato o se ne andrà a 0 come Kessie”.

