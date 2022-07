Milan, resta vivo un grande obiettivo di mercato: si può chiudere

20-07-2022 17:00

Il Milan sta lavorando sul mercato per rinforzare anche il centrocampo. Il club rossonero ha da tempo diversi giocatori nel mirino, negli ultimi giorni però le forze sono concentrate soprattutto su De Ketelaere del Brugge. Ma nelle ultime ore, un obiettivo dei campioni d’Italia che sembrava sfumato sta riprendendo quota.

Milan, torna viva la pista Sanches

Si tratta di Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Lilla. Il 24enne di Amadora, campione d’Europa con la sua nazionale nel 2016 e campione di Francia col suo club due stagioni fa, è pronto per cambiare aria e non vede l’ora di mettersi in gioco. Tante squadre sono interessate, tra queste il Milan. Dopo diverso tempo la trattativa per portarlo in Italia sembrava sfumata, ma a quanto pare non è così.

Milan, le parole del presidente del Lilla

Il presidente del Lilla Olivier Letang infatti, in sala stampa, ha confermato l’interesse di due grandi club sul centrocampista portoghese: “Sanches ha due buone possibilità. Se è ancora qui con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Ovviamente non dirò nulla sulla natura di queste discussioni, ma posso dire che il suo futuro sarà a Parigi o a Milano”.

Milan, si può chiudere per Sanches

Il Milan è quindi ancora in corsa, ma c’è di più. Secondo L’Equipe, Renato Sanches avrebbe mandato un ultimatum al PSG: se non proveranno a chiudere la trattativa con il Lille nel giro di 48 ore, accetterà l’offerta del Milan. Il club rossonero ha presentato al Lilla una proposta da 15 milioni di euro complessiva di bonus.

I rossoneri avevano trovato anche una bozza di accordo col giocatore sulla base di circa 3 milioni di euro a stagione. L’intromissione del Psg aveva complicato i piani di Maldini e Massara, ma adesso tutto sembra tornato in discussione. Il Milan prima proverà a chiudere per De Ketelaere, poi cercherà di regalare a Stefano Pioli anche Renato Sanches.

