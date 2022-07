Renato Sanches verso il PSG, ma il Milan aveva offerta di più

15-07-2022 20:57

Un altro obiettivo di mercato del Milan sta per sfumare in maniera definitiva. Renato Sanches sarà infatti presto un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese andrà al PSG, come riportato da Le Parisien, grazie all’offerta da 12 milioni dei parigini nei confronti del Lille.

Ma la proposta dei rossoneri campioni d’Italia era più alta rispetto a quella del PSG: 15 milioni più tre di bonus. Però ormai il più è fatto e l’affare dovrebbe chiudersi settimana prossima, con Sanches che farà le visite mediche e potrà unirsi ai nuovi compagni nella tournée in Giappone.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE