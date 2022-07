Bayern, Lewandowski rifiuta PSG e Chelsea: vuole solo il Barcellona

15-07-2022 14:45

Continua a tenere banco in casa Bayern la situazione legata al centravanti polacco Robert Lewandowski, di fatto separato in casa in quanto desideroso di trasferirsi al Barcellona.

Lewa si è regolarmente presentato alla ripresa degli allenamenti, ma è arrivato in ritardi per tre giorni consecutivi, segno che la situazione spazientisce tutti. Al momento il Barcellona offre 40 milioni, mentre i bavaresi non scendono sotto i 50.

Tra l’altro, Eurosport riporta il rifiuto da parte della punta verso PSG e Chelsea, che avevano avanzato offerte ottime al Bayern Monaco.

Queste le parole del ds Salihamidzic sulla questione:

“Robert è un grande professionista, lo conosco molto bene, non ho mai avuto dubbi sul fatto che potesse non presentarsi all’allenamento”.

