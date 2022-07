Milan, dal Belgio segnale chiaro: De Ketelaere vicino ai rossoneri

17-07-2022 20:32

La prima uscita del Milan dopo la pausa estiva è stata molto positiva. I campioni d’Italia in carica hanno battuto il Colonia 2-1, grazie alla doppietta di Giroud. Sono state tante le note positive per il tecnico rossonero Stefano Pioli, ma non sono mancate anche delusioni: tra queste c’è Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero ha mostrato ancora qualche limite e il suo enorme talento non è stato messo in mostra come ci si aspettava.

Milan, De Ketelaere nel mirino

Il Milan sta quindi cercando un numero 10 per il prossimo anno. Il nome più caldo e quello che i tifosi chiedono a gran voce è ovviamente quello dell’ex Juventus Paulo Dybala, che è corteggiato in Italia anche da Inter, Napoli e Roma. L’altra suggestione invece si chiama Charles De Ketelaere, gioiellino del Brugge fresco vincitore della Supercoppa nazionale con la sua squadra, dopo la vittoria per 1-0 sul Gent.

Milan, De Ketelaere non gioca in Supercoppa

Proprio dalla Supercoppa del Belgio, è arrivato un altro segnale favorevole in ottica De Ketelaere-Milan. Il talentino belga è infatti stato messo in panchina per e non è entrato nemmeno a gara in corso. A 20′ dalla fine del match contro il Gent, il mister lo ha mandato a scaldare tra gli applausi scroscianti dei tifosi nerazzurri, per poi preferire Odoi, Nusa, Audoor, Larin e Sowah. De Ketelaere si è reso protagonista dopo il fischio finale, quando ha preso il megafono ed è andato sotto la curva a lanciare i cori.

Milan, si può chiudere per De Ketelaere

I 90′ in panchina in Supercoppa sono comunque un chiaro segnale di addio al Brugge e, di conseguenza, un avvicinamento al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la richiesta è di 35 milioni e il club rossonero è arrivato a 30 più bonus. Ora Maldini e Massara sono pronti ad alzare la cifra inserendo diversi premi. Col giocatore c’è già un accordo per un contratto di 5 anni da 2/2,5 milioni.

Nella prossima settimana potrebbero esserci sviluppi fondamentali. L’addio al Brugge è certo, De Ketelaere adesso è pronto per sposarsi col Milan, che da tempo insegue il gioiellino classe 2001.

