Serie A, il PSG spaventa il Milan per Leao

Come riporta oggi RMC Sport, il PSG potrebbe presto tornare alla carica per Rafael Leao, gioiello classe 2000 del Milan di Stefano Pioli. Leao è un pupillo del nuovo tecnico Galtier, e sarebbe disposto a vere e proprie follie pur di portarlo al Parco dei Principi. Al momento Leao sarebbe valutato circa 70 milioni di euro, ma il PSG potrebbe anche giocarsi la carta Diallo, seguito dai rossoneri per la difesaApprofondimento15:12