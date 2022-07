Ultimo aggiornamento 30-07-2022 10:55

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori, Pjanic e Mertens Per due telenovele che si chiudono (De Ketelaere al Milan e Wijnaldum alla Roma) rimangono aperti altri affari caldi: Juve, Napoli, Milan e Roma attivissime. Leggi l'articolo 10:55

Mercato Milan: cosa è successo ieri venerdì 29 luglio 2022

Lo Spezia dà il benvenuto a Daniel Maldini. Milan, è fatta per De Ketelaere: sarà presto in Italia. Milan, è fatta per De Ketelaere: trovato l'accordo con il Bruges. Il tecnico del Bruges: "Per De Ketelaere era mentalmente pesante stare qui". Milan, affondo decisivo per De Ketelaere: firma attesa nel week-end. Milan - De Ketelaere: ci siamo quasi.