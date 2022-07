Milan, ora la priorità è la difesa

30-07-2022 10:51

Dopo aver praticamente chiuso l’acquisto di Charles De Ketelaere dal Bruges per 36 milioni di euro bonus compresi, ora la missione di Maldini e Massara sarà trovare un difensore centrale che possa completare il reparto.

Kalulu e Tomori sono i titolari, Gabbia e Kjaer le riserve, Romagnoli è andato alla Lazio. Al momento il nome che sembra il cima alla lista delle preferenze rossonere è quello di Tanganga, giovane difensore britannico del Tottenham.

I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, gli Spurs vorrebbero inserire l’obbligo. Come riporta il Corriere dello Sport, però, il ragazzo ha fretta di decidere, consapevole di non aver spazio a Londra.

L’alternativa rimane Diallo del PSG, ma questa è un’operazione che si potrebbe chiudere solamente negli ultimi giorni di mercato.

