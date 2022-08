Il Milan ci resta male: Renato Sanches ha fatto la sua scelta Il Milan aveva puntato tanto su Renato Sanches. Milan , Renato Sanches ha scelto Parigi. Milan , si cerca un accordo con il Tottenham di Conte. Milan , Renato Sanches ha scelto Parigi. Proprio nel giorno in cui Charles De Ketelaere diventava un nuovo giocatore del Milan, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Renato Sanches. Milan , si cerca un accordo con il Tottenham di Conte. il Milan potrebbe decidere di puntare tutto su Pape Matar Sarr. Leggi l'articolo 11:23

Inter, pronto uno sgarbo al Milan: occhi sullo stesso difensore

Japhet Tanganga, difensore in forza al Tottenham e accostato, da tempo, al Milan, sarebbe anche un obiettivo dell'Inter. In casa Inter è quasi certa la permanenza di Milan Skriniar. Tra i vari nomi sull'agenda dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe anche quello di Japhet Tanganga, difensore 23enne in forza al Tottenham di Antonio Conte e accostato, da diverse settimane, anche al Milan. non solo Milan e Inter sarebbero interessate al difensore centrale degli Spurs.Leggi l'articolo11:47