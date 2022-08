Milan, si tratta Marco Asensio: la strategia per portarlo in rossonero

A poco più di una settimana dalla fine del calciomercato, il Milan non opererà più acquisti onerosi per la società, ma rimarrà comunque vigile nel caso di alternative low cost o a parametro zero, in particolare in attacco. Milan , Marco Asensio individuato come rinforzo per l' attacco. La strategia del Milan per acquisire Marco Asensio. Milan , Marco Asensio individuato come rinforzo per l'attacco. Non c'è solo Marco Asensio sui taccuini di dirigenti del Milan.Approfondimento11:36