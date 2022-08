Milan: interesse per Bakayoko da oltremanica

21-08-2022 14:08

Il Milan deve sfoltire la rosa di quei elementi che non rientrano nei piani del tecnico Stefano Pioli. Tra questi, rientra anche Tieomuè Bakayoko, al secondo anno di prestito dal Chelsea. Il Corriere dello Sport fa sapere che il centrocampista ex blues avrebbe mercato in Liga e Premier Inglese, dove il neopromosso Nottingham Forest sarebbe fortemente interessato. Si attende un’offerta entro la settimana prossima

