21-08-2022 11:35

A poco più di una settimana dalla fine del calciomercato, il Milan non opererà più acquisti onerosi per la società, ma rimarrà comunque vigile nel caso di alternative low cost o a parametro zero, in particolare in attacco. L’allenatore Stefano Pioli affronterà quindi la stagione entrante ancora con Alexis Saelemaekers e Junior Messias come ali destre d’attacco, ma negli ultimi giorni si registrano diversi rumors su calciatori che potrebbero migliorare la qualità della squadra: tra questi anche Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid.

Milan, Marco Asensio individuato come rinforzo per l’attacco

Il nome sondato dalla dirigenza del Milan è quello di Marco Asensio, tuttavia sembra abbastanza difficile portarlo in rossonero. Nonostante il contratto del maiorchino sia in scadenza a giugno 2023, il Real Madrid chiede 35 milioni, mentre l’ingaggio richiesto dall’entourage non deve essere inferiore a 6 milioni di euro. La dirigenza rossonera non è intenzionata a spendere quella cifra già investita per Charles De Keteleare, nè tantomeno offrire corrispettivi simili all’attaccante merengue. Resterà comunque un’opzione gradita e da valutare seriamente tra dieci mesi.

Milan, oltre a Marco Asensio sondato Ziyech

Non c’è solo Marco Asensio sui taccuini di dirigenti del Milan. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di Hakim Ziyech, ma difficilmente in questa stagione potrà indossare la maglia rossonera. Al momento, infatti, non sussistono le condizioni per acquisire il cartellino del giocatore marocchino, giacchè viene valutato anch’esso 35-40 milioni, con un ingaggio di 7 milioni netti. Il 29enne gradirebbe il trasferimento a Milano, ma tutte le discussioni verranno rimandate a fine stagione, ovvero nella sessione del 2023.

La strategia del Milan per acquisire Marco Asensio

Al momento, se si dovesse stilare un elenco di possibilità su chi potrebbe vestire la maglia del Milan, Marco Asensio potrebbe essere leggermente in vantaggio su Ziyech. La chiave di volta potrebbe essere proprio Jorge Mendes, procuratore di Rafael Leao per il quale sono in corso le trattative per il rinnovo. Durante le stesse, Maldini e Massara potrebbero abbozzare ad un accordo di massima da poter affrontare a partire da gennaio 2023, quando il maiorchino può firmare liberamente con la squadra ritenuta più adatta alla propria idea di calcio.