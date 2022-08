08-08-2022 23:14

Il Milan, con l’arrivo di Charles De Ketelaere, dovrebbe in linea teorica aver chiuso le loro operazioni nel reparto avanzato. Ora la priorità sarebbe concentrarsi sugli acquisti di un difensore centrale e di un mediano, con tanti nomi ancora sul tavolo.

Dall’Inghilterra però rilanciano di un Diavolo ancora interessato a Ziyech del Chelsea. Potrebbe anche essere lui la ciliegina sulla torta dell’attacco di Stefano Pioli, un giocatore che senza dubbio farebbe fare un ulteriore salto di qualità.

Milan-Ziyech pista viva: dall’Inghilterra ci credono

Matt Law del TheTelegraph ha riportato come negli ultimi giorni siano ripartiti i colloqui tra Milan e Chelsea per il marocchino ex Ajax Hakim Ziyech, classe 1993 già sondato dai rossoneri all’inizio del mercato.

La base della trattativa sarebbe un prestito con diritto od obbligo di riscatto, e dall’Inghilterra parlano del giocatore come desideroso di lasciare Stamford Bridge.

I costi dell’operazione sarebbero comunque importanti, e dunque questa trattativa si concluderebbe soltanto negli ultimi giorni di mercato.

Il Milan sulla trequarti ha abbondanza, dove mettere anche Ziyech

Il marocchino ex Ajax agisce prevalentemente sulla fascia destra, dove è in grado di rientrare e sparare in porta col mancino, oppure servire assist spesso decisivi.

Al momento però la trequarti del Milan sembra piuttosto affollata. A destra nello specifico, Stefano Pioli ha già a disposizione Junior Messias e Alexis Saelemaekers, senza contare l’abilità di Yacine Adli nel giocare in quella posizione.

Anche considerando la possibilità di schierare Ziyech da trequartista, in quella posizione giocano già Brahim Diaz e soprattutto De Ketelaere, l’acquisto più oneroso di Maldini e Massara, che certamente non farà della panchina.

Fin qui, un’analisi numerica, ma a conti fatti le qualità tecniche di Ziyech sembrano superiori, in media, a quella degli attuali giocatori esterni rossoneri (escludendo Leao). In caso di arrivo a Milanello del marocchino, Pioli non ne farebbe una questione numerica, e anzi troverebbe molto utile il suo inserimento, dato che avrebbe ancora più frecce al proprio arco.