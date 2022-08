Milan, ecco De Ketelaere: "Emozione fortissima"

02-08-2022 20:41

La lunghissima giornata milanese di Charles De Ketelaere si è conclusa con l’annuncio più atteso da Stefano Pioli e da tutti i tifosi rossoneri. Il fantasista belga è ufficialmente un giocatore del Milan, che ha dato l’annuncio nella serata di martedì:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC – si legge nella nota ufficiale della società campione d’Italia – Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90. Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l’esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol”.

Atterrato a Linate nella notte di martedì, accompagnato da madre e fidanzata, De Ketelaere ha alloggiato in un hotel cittadino per poi iniziare nella mattinata di martedì il consueto iter propedeutico alla firma, composto da visite mediche e idoneità sportiva.

Quindi il passaggio a Casa Milan dove, alla presenza di Paolo Maldini, il direttore tecnico rossonero gran “cerimoniere” della lunghissima trattativa con il Bruges, De Ketelaere ha firmato il contratto con il Milan, che lo ha acquistato per 32 milioni più tre di bonus, affare più caro dell'”era Maldini” e settimo acquisto più costoso di sempre della storia rossonera.

Il fantasista sarà a disposizione di Pioli già martedì e non si esclude che il debutto in maglia rossonera possa avvenire già sabato 6 agosto nell’ultima amichevole contro il Vicenza, una settimana prima della prima di campionato in casa contro l’Udinese.

Prima di concedersi ai canali ufficiali del Milan, De Ketelaere ha utilizzato quelli del Bruges per ringraziare la propria ex squadra e salutare i tifosi: “Sono molto contento di questo prossimo passo. Da giovane hai l’ambizione di poter giocare ai vertici anche all’estero. Voglio ringraziare tutti al Club per tutte le opportunità che ho avuto lì e sarà sempre la mia casa”.

Poi, al profilo Instagram del Milan: “Sono un ragazzo che di solito è calmo, ma appena ho saputo dell’interessamento del Milan mi sono molto emozionato. Non sapevo come reagire. Mi hanno detto che non si può immaginare finché non si arriva qui e non si sente il vero calore di questo club e la passione”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE