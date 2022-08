06-08-2022 14:20

Hanno ancora parecchio lavoro da fare Maldini e Massara dopo la conclusione dell’affare De Ketelaere, colpo dopo il quale, per chiudere la rosa 2022/2023, ai rossoneri mancano ancora un difensore e un centrocampista.

Milan, nuove piste dopo il “no” di Sanches

Su quest’ultimo fronte il Milan, sfumate definitivamente anche le ultime speranze legate a Renato Sanches, deve decidere su chi affondare il colpo e muoversi in maniera concreta.

Nelle ultime settimane, infatti, i dirigenti rossoneri hanno valutato e fatto sondaggi per diversi uomini senza però puntare convinti su un profilo piuttosto che un altro.

Il primo obiettivo a centrocampo per il Milan

L’attendismo, visto l’imminente inizio del campionato e l’avvicinarsi della chiusura del calciomercato, è una strategia che non può essere perseguita ancora a lungo e dunque è lecito aspettarsi che Maldini e Massara a breve escano allo scoperto per uno dei nomi in cima alle loro preferenze.

Uno di questi potrebbe essere Davide Frattesi, giocatore dal sicuro avvenire che già conosce molto bene il campionato italiano e ha le qualità per far bene fin da subito. Per lui i problemi sarebbero legati alla valutazione piuttosto consistente (25 milioni) e alla possibile resistenza del Sassuolo che, dopo la partenza Scamacca e quella probabile di Raspadori, non vedrebbe di buon occhio cedere un altro dei suoi giocatori più importanti.

Centrocampo Milan, l’alternativa a Frattesi

La seconda alternativa a disposizione di Maldini e Massara risponde al nome di Koopmeiners, giocatore per il quale però le richieste dell’Atalanta sarebbero superiori (30 milioni) a quelle del Sassuolo per Frattesi senza, tra l’altro, la possibilità di inserire nell’affare contropartite tecniche.

Anche in questo caso dunque l’affare non si annuncerebbe tra i più semplici ma con la giusta diplomazia e un ulteriore sforzo economico non è difficile pensare che almeno una delle due piste possa regalare a Pioli il tanto agognato tassello mancante sulla mediana.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE