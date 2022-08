Psg, Galtier annuncia Renato Sanches

04-08-2022 17:02

Il tecnico del Psg Christophe Galtier ha annunciato l’acquisto di Renato Sanches, ex obiettivo del Milan: “Arriva oggi pomeriggio, ha grandi qualità. C’era questa occasione per prendere un giocatore che conosceva la Ligue 1 e di altissimo livello e l’abbiamo preso. È un giocatore che ha qualità che altri non hanno, soprattutto se paragonato a Verratti, Vitinha o Danilo Pereira. È esplosivo, sa rompere le linee e incassare a livello difensivo. Non ha fatto la preparazione con il Lille e quindi sarà in ritardo rispetto ai compagni”.

Galtier però chiede di più: “Mi aspetto altri 3 colpi entro il 31 agosto. Dopo diventerebbe difficile…”.

