Saranno giorni decisivi i prossimi per conoscere il futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo conteso nelle ultime ore da Napoli e Juventus.

Napoli su Raspadori, la proposta dei campani

La compagine partenopea ha messo nel mirino la giovane punta neroverde per consentire a Luciano Spalletti di poter cambiare modulo e tornare al 4-2-3-1 dello scorso anno.

Per questo, Giuntoli e De Laurentiis, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi hanno fatto sul serio, da una parte strappando il “sì” del giocatore, dall’altra sottoponendo al Sassuolo un’offerta tra i 25 e i 30 milioni riguardo alla quale gli emiliani hanno preso tempo.

Il perché dell’inserimento della Juventus su Raspadori

Questo ha fatto sì che nella trattativa potesse inserirsi qualche altra pretendente, occasione che non si è lasciata sfuggire la Juventus di Allegri, squadra che, viste le difficoltà ad arrivare ad Alvaro Morata, sta sempre cercando un attaccante duttile che possa completare il reparto avanzato.

Si spiegano così i contatti presi da Cherubini con l’agente del giocatore Tullio Tinti per capire a che punto sia l’affare col Napoli e se ci sia realmente margine per tentare il sorpasso.

Sfida Napoli-Juventus per Raspadori, la conferma di Carnevali

Vista la mossa da parte dei bianconeri, per assicurarsi Raspadori il Napoli (che potrebbe a breve godere di un nuovo tesoretto con la cessione di Zielinski) farà bene ad intensificare ed accelerare i discorsi col Sassuolo che da parte sua, per voce del suo A.D. Giovanni Carnevali, ha confermato di non saper ancora quale sarà il futuro del suo contesissimo gioiello.

“Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato” ha affermato a il Giornale il numero uno neroverde.

“Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento”.

Parole che non lasciano adito a grandi dubbi: Raspadori verosimilmente cambierà maglia ma quale sarà quest’ultima è ancora tutto da vedere.

