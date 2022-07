Napoli, il West Ham punta Zielinski

22-07-2022 17:04

Il West Ham vuole fare spesa in Serie A. Dopo aver offerto 40 milioni di euro per Gianluca Scamacca, gli Hammers stanno mostrando interesse anche per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli.

Aurelio De Laurentiis valuta il giocatore almeno 45 milioni di euro, una cifra alta per il West Ham che spera di abbassare le pretese del club azzurro.

