Milan, Maldini punta forte su Asensio: pronta l’offerta al Real Madrid

26-06-2022 08:27

Il Milan ha fretta di mettere a segno qualche colpo di mercato. Non appena arriverà la firma del duo Maldini-Massara, ci si concentrerà esclusivamente sul calciomercato. Attenzione al possibile colpo Marco Asensio.

Milan, Asensio è più di una suggestione

Il Diavolo cerca un grande trequartista, in grado di aumentare il tasso qualitativo dell’attacco. Oltre a rinnovare Rafael Leao, il club rossonero starebbe valutando di provare a strappare Marco Asensio al Real Madrid. Classe 1996, lo spagnolo ha ancora un solo anno di contratto garantito con il club di Carlo Ancelotti ed è stato chiaro circa le garanzie che vuole per il suo futuro in blanco.

Dalla Spagna, filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, a patto che il Milan sia disposto ad accontentare il Real Madrid che, per il fantasista spagnolo, vorrebbe non meno di 25 milioni di euro. Tanti per le casse del Diavolo, soprattutto fino a quando qualcuno non farà le valigie. Ci sarebbe poi il nodo ingaggio. Il Milan non vorrebbe superare i cinque milioni di euro netti di stipendio. Forse pochi per il 26enne fuoriclasse dei blancos.

Milan, sempre in gioco il nome di Dybala

Marco Asensio piacerebbe molto al Milan. Paolo Maldini ha ottimi rapporti con il Real Madrid e con Carlo Ancelotti. Dovesse farsi avanti personalmente, sicuramente ci sarà modo di fare un tentativo serio. Tuttavia, l’alternativa Paulo Dybala sarebbe ancora in gioco.

L’Inter si sente in pole position per la Joya ma i giorni passano e il Milan potrebbe inserirsi nella trattativa e provare a vestire l’ex stella della Juventus di rossonero. Operazione non facile ma neppure impossibile. Chiaramente la volontà del giocatore (e gli accordi già presi con l’Inter) faranno la differenza.

Milan, Maldini pensa anche a sfoltire la rosa

Persi, a parametro zero, Franck Kessié e Alessio Romagnoli, in casa rossonera si pensa anche a qualche cessione per far cassa. Ante Rebic, anche per l’arrivo di Divock Origi, potrebbe partire (se arrivasse l’offerta giusta). Stesso discorso per Alexis Saelemaekers, valutato non meno di 20 milioni di euro.

Si cercano acquirenti anche per Samu Castillejo (attenzione al Valencia dell’ex allenatore rossonero Gennaro Gattuso) e per Fodé Ballo-Touré, quest’ultimo legato al Diavolo da un contratto decisamente lungo, in scadenza nel giugno del 2025.

