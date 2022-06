Ordine rivela come è finita la telenovela rinnovo-Maldini, bufera sul web

26-06-2022 08:16

Tra quattro giorni scadrà il contratto di Paolo Maldini (e dei suoi collaboratori Massara e Moncada) e ad oggi non c’è stata ancora la firma per il rinnovo. Un paradosso che sta bloccando il Milan sul mercato e che tiene in agitazione i tifosi, legatissimi alla bandiera rossonera. Cardinale finora ha avuto solo belle parole per l’ex capitano ma manca il nero su bianco. Come finirà la telenovela che lo stesso Maldini ha denunciato nella celebre intervista sfogo del mese scorso?

Ordine assicura: Maldini firma in settimana

A fare chiarezza ci pensa Franco Ordine. La firma de Il Giornale assicura che il caso è chiuso, da lunedì, al rientro di Maldini dal weekend a Ibiza dove ha festeggiato il compleanno che cade oggi, ogni giorno sarà quello giusto per chiudere la storia e che l’accordo è stato raggiunto.

Però Ordine specifica: “Da controllare, per capire meglio la fine della telenovela, le modalità concordate riferite sia all’autonomia operativa reclamata dal capo dell’area tecnica. Di sicuro l’ex capitano riferirà allo stesso Cardinale mentre sembra sia stata respinta l’idea di una comunicazione specifica della divisione tecnica che resterà affidata a quella istituzionale. Sancito il nuovo patto (2 anni più opzione sul terzo), bisognerà passare alla parte decisionale del calciomercato che è rimasto in sospeso e non solo per il ritardo (ingiustificato e pericoloso) del rinnovo”.

Milan, Maldini resta in rotta con Elliott

Non è tutto risolto, però. Ordine spiega che dopo quella famosa intervista di fatto Maldini ha rotto sia con Gazidis che con Elliott: “Il vero nodo, alla fine, però rimane quello sullo sfondo: e cioè poiché Elliott è rimasto nella compagnia azionaria e conserverà i suoi consiglieri nel cda, sarà bene provvedere anche a una sorta di armistizio pubblico e sincero tra i rappresentanti del fondo e Maldini stesso per evitare che il dissidio, scoperto, possa incrinare il clima di perfetta unità, segreto alla base del successo degli ultimi due anni, scudetto compreso”

I tifosi del Milan preoccupati per il caso-Maldini

Fioccano i commenti sui social: “Separati in casa per 2 anni. Non benissimo”, oppure: “bel circo nella società campione d’italia” e ancora: “Girava voce che dopo “il cambio di proprietà” Elliott non contasse più nulla” e infine: “Io per Paolo Maldini mi lancio da una formula uno a massima velocità”.