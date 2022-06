Real Madrid, Asensio fa chiarezza sul futuro e avverte Ancelotti

07-06-2022 18:41

Durante la conferenza stampa dal ritiro della nazionale spagnola, Asensio ha fatto chiarezza sul suo futuro: “Ci sono tre possibilità: che rinnovi con il Real Madrid, che me ne vada subito, ma anche quella di restare un’altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove. In questo momento penso solo alla nazionale, poi valuterò il da farsi”.

Per il prossimo campionato, Asensio ha le idee chiare: “Di sicuro nelle prossime stagione vorrei avere più continuità di rendimento, sentire più fiducia attorno a me, quella che a Madrid ho avvertito a tratti”.