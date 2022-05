Real Madrid, Asensio: "Futuro? Per ora penso alla Champions League"

26-05-2022 18:37

Marco Asensio si prepara a partecipare alla sua terza finale di Champions League con la maglia del Real Madrid, dopo due coppe vinte. Intanto, nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, non ha voluto parlare del suo futuro, dopo essere stato più volte avvicinato al Milan in questi ultimi mesi.

Con il contratto in scadenza nel 2023, lo spagnolo classe ’96 ha spiegato che per il momento “penso solo alla finale. Non c’è nient’altro nella mia testa. Dopo la Champions si vedrà. Non ho ancora avuto alcuna conversazione con il club. La situazione sarà valutata e si farà il meglio per entrambe le parti”.

L’arrivo Kylian Mbappé avrebbe potuto accelerare le operazioni sul suo trasferimento, ma l’attaccante del PSG ha deciso di restare a Parigi.

“C’è sempre stata concorrenza qui e non è nemmeno quella posizione – ha raccontato Asensio -. Ma in questo club la competizione è inevitabile. Sono disposto a combattere chiunque. In ogni caso dobbiamo rispettare la sua decisione, perché tutti cerchiamo sempre il meglio”, ha concluso.