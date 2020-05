Mercato Milan, due nuovi obiettivi per accontentare Rangnick

Iniziano a delinearsi gli obiettivi del Milan, in attesa che la trattativa con il tecnico tedesco Ralf Rangnick prenda l'abbrivio decisivo. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la dirigenza rossonera è al lavoro per due giovani talenti in linea con le intenzioni tattiche dell'ex allenatore del Lipsia: l'olandese Myron Boadu e il franco-ivoriano Jeremie Boga.

Boadu, attaccante di proprietà dell’Az Alkmaar, ha 19 anni e per molti addetti ai lavori è un vero e proprio un predestinato. In Eredivisie ha raccolto 14 reti in 23 presenze e in Europa League ha segnato 6 gol in 13 partite. L'anno scorso ha anche debuttato con la nazionale olandese, segnando all'esordio.

Il valore di mercato di Boadu si aggira attorno ai 20 milioni di euro, un sacrificio economico che potrebbe valere in prospettiva se l'attaccante dovesse confermare le aspettative. Il suo procuratore, inoltre, è Mino Raiola, in buoni rapporti con la dirigenza rossonera.

L'altro nome sull'agenda di Ivan Gazidis è quello di Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo che quest'anno ha vissuto una vera e propria esplosione dal punto di vista realizzativo: sono 8 le reti, in 24 presenze stagionali dell'ala neroverde, il cui valore di mercato è in continua ascesa.

Per quel che riguarda la questione allenatore, è degli ultimi giorni l'aggiornamento che vorrebbe Rangnick in un ruolo più ampio, che non escluderebbe la presenza di un altro tecnico che lo affianchi esclusivamente per quanto riguarda le decisioni tattiche.

Per la 'Gazzetta dello Sport', infatti, il manager tedesco vorrebbe portare con sè a Milano un uomo di fiducia a cui affidare la panchina, Julian Nagelsmann, giovanissimo tecnico del Lipsia. Il 'Mini-Mourinho', com'è soprannominato in patria, ha debuttato come vice allenatore nel 2012-2013 nell’Hoffenheim, ad appena 25 anni, e nel 2016 ha preso le redini della squadra biancorossa, portandola anche al terzo posto in campionato.

